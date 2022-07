SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanta sfortuna e altre discutibili decisioni arbitrali fermano la corsa dell’Happy Car Sambenedettese in Coppa Italia. I rossoblù cadono 4-7 nella semifinale di Lignano Sabbiadoro contro Pisa (detentore Scudetto) e vengono eliminati dalla competizione.

Mister Oliviero Di Lorenzo conferma il quintetto titolare Costa-Miceli-Bernardo-Percia Montani-Eudin, ma i toscani vanno subito sul doppio vantaggio con i gioielli Camilo Augusto e Josep Junior. La Samb non molla e trova la rimonta grazie ai gol del solito fuoriclasse brasiliano Eudin Silva e del capitano Luca Addarii.

Pisa reagisce a propria volta da grande squadra e trova l’allungo con la dura legge degli ex: decisiva la tripletta finale di Josep e la doppietta di Jordan Soares. Due centri anche per Camilo Augusto e i rossoblù Addarii-Eudin.

Finisce 4-7 dunque e ora la Samb dovrà affrontare Napoli per lo spareggio 3°-4° posto, con diretta streaming domenica 24 luglio su Eleven Sports dalle ore 16,30.

“Purtroppo non è andata come speravamo – ha dichiarato il capitano Addarii -, ma bisogna anche fare i complimenti ad un avversario fortissimo come Pisa. Adesso vogliamo chiudere al meglio conquistando il terzo posto contro Napoli, poi ricarichiamo le energie verso le finali Scudetto di Cagliari”.