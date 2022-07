SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Si è tenuta sabato luglio la conferenza stampa presso l’ex Cinema delle Palme, di alcuni partiti di opposizione, relativamente al consiglio comunale di Lunedì scorso, che ha visto la stessa maggioranza spaccarsi sulle variazioni al bilancio e Ciip.

A prendere la parola è il consigliere Paolo Canducci: “Lunedì sera è stata bocciata la delibera di giunta di ratifica delle variazioni di bilancio, che sono state inserite anche nella delibera del riequilibrio e dell’assestamento. Le variazioni sono state bocciate. Nei giorni scorsi in qualità di Presidente della Commissione Bilancio io ho segnalato questa cosa ai Revisori dei Conti ed al Segretario Generale; perchè noi riteniamo che entro il 31 luglio debbano essere riportati il riequilibrio e l’assestamento: perchè la delibera approvata lunedì è inficiata dal fatto che tiene conto di una variazione di bilancio che nonè stata ratificata; qundi non ci può essere riequilibrio. A nostro avviso si deve convocare un’altro Consiglio Comunale entro il 31. Lunedì è avvenuto un fatto molto grave: la maggioranza ha sfiduciato il Sindaco e la sua Giunta, ma la cosa ancor più grave è che il sindaco, astenendosi sulla ratifica della variazione di bilancio approvata dalla Giunta,lui stesso ha sfiduciato la sua giunta schierandosi con il Consiglio Comunale. Il gesto coraggioso della maggioranza che dopo 9 mesi sfiducia il Sindaco e la Giunta, mi fa capire quale sia il livello di confusione all’interno della Giunta, perchè, ci tengo a sottolinearlo, il problema non sono i consiglieri della maggioranza ma la Giunta”

La consigliera Annalisa Marchegiani punta il dito verso l’assessore al Bilancio Domenico Pellei e sulla mancata trasparenza rispetto al ruolo che l’assessore Pellei ricoprirebbe all’interno di una società privata che risulta tra i fornitori del Ciip “Questo mio intervento non è volto a sostenere un conflitto di interessi, perchè magari si parla solo di ragioni di inopportunità . Il dottor Pellei è assolutamente persona di indiscutibile competenza professionale e di indiscutibile esperienza politica, ma se ci sono dei legami, sarebbe stato opportuno che avesse accettato un altro assessorato, non quello al bilancio, o quantomeno non doveva essere delegato a votare l’assemblea del Ciip”.

Molte le critiche al Sindaco ed alla giunta da parte degli altri partecipanti alla conferenza stampa Rachele Laversa, Sabrina Gregori, Pietro Colonnella e Gilda Bisceglia, dal naufragio del progetto del cinema all’aperto, all’ l’irrilevanza che San Benedetto sta asumendo rispetto agli altri territori sia a livello culturale che infrastrutturale.

