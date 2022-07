Samb, Renzi: “Ho letto tante falsità, la società è sana e limpida”. Cozzella: “Tomas non è stato professionale, qui resta chi se lo merita”

"Nessun contatto con investitori, in società siamo io e Colucci" - afferma il presidente. Il Ds: "Stiamo sondando molti nomi, arriveranno un centrale e un portiere over. Lisi in partenza? Non tratteniamo nessuno"

di Antonio Di Salvatore