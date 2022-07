FERMO – Ancora Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato nel Fermano un 36enne risultato positivo al Drug Test dopo un incidente stradale.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 23 luglio, dall’Arma, all’uomo è stata sospesa anche la patente di guida.

Provvedimenti inevitabili dopo gli accertamenti compiuti dai carabinieri e i riscontri avuti.