SAN BENEDETTO – Abbiamo incontrato il presidente del Porto d’Ascoli, Vittorio Massi, che ci ha detto…

“Io rispetto la Sambenedettese e la sua storia perché qui sono nato e cresciuto e come tanti sambenedettesi mi sono ‘sporcato’ sui gradini del Ballarin.

Rispetto la Sambenedettese ma non i suoi proprietari:

– in primo luogo perché non hanno rispettato me;

– in secondo luogo perché stanno prendendo in giro questa città che ha l’unico difetto di credere, per amore dei colori rossoblu, a qualunque sogno di gloria privo di fondamento e progettazione.

È vero sono ambizioso, forse troppo, ma la passione per il calcio è iniziata sin da piccolo al nostro “Ciarrocchi”.

Condivido la preoccupazione di molti miei concittadini e dei nostri validi giornalisti, per il futuro della Sambenedettese e perché mi sembra sempre più lontano l’auspicato derby al “Del Duca” di Ascoli“