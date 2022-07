TERAMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno arrestato due persone in provincia di Teramo per furto nei Bungalow e truffa da 7 mila euro ai danni di un’anziana.

Come riportato in una nota stampa dell’Arma giunta in redazione il 23 luglio, la refurtiva è stata restituita alla vittima della frode.