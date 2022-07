SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro all’alba del 23 luglio in Riviera.

A San Benedetto, vicino via Sgambati, incidente stradale fra un taxi e uno scooter per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

Sul posto anche il 118 per soccorrere le persone rimaste ferite e coinvolte dal sinistro.

Per una di loro è stato necessario il trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.