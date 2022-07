SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer è per l’ennesima volta in semifinale di Coppa Italia, grazie alla meravigliosa vittoria per 4-3 contro gli eterni rivali del Viareggio nei quarti di Lignano Sabbiadoro.

Mister Oliviero Di Lorenzo conferma il quintetto titolare Costa-Miceli-Bernardo-Percia Montani-Eudin, ma gli uomini che decidono il match arrivano dalla ‘panchina’. A sbloccare tutto ci pensa ‘O Animal’ Brendo Chagas, fenomeno brasiliano che ha avuto un impatto clamoroso nel mondo rossoblù.

La Samb continua a spingere e raddoppia con una prodezza al volo del ‘Principe’ Alessandro Mascaro, ben servito dal portiere Costa. Viareggio prova a tornare in partita con il rigore trasformato da Remedi, ma ancora Brendo Chagas rimette gli avversari a distanza di sicurezza con un guizzo in mischia.

I toscani accusano il colpo e subiscono l’altra doppietta di un devastante Mascaro, che di fatto chiude i giochi. Finisce 4-3 con la tripletta completata in extremis dallo stesso Remedi, ma al triplice fischio godono solo i rossoblù.

Sabato 23 luglio sfida infuocata contro Pisa per andarsi a prendere la finalissima, con diretta streaming dalle ore 17.15 su Eleven Sports.

“Questa è la vera Samb, dobbiamo giocare sempre così e daremo fastidio a tutte – esulta Di Lorenzo nel post gara -. L’approccio è stato nuovamente positivo, abbiamo concesso le briciole agli avversari punendoli con le nostre armi. Siamo un’altra volta in semifinale, la mentalità rossoblù non tradisce mai. Ora ricarichiamo le energie e prepariamoci per una partita incredibile contro una corazzata come Pisa”.