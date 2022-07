Prophedi Boti, centrocampista olandese classe 2004, lo scorso anno in forza al Dordrecht Fc. In attesa del completamento dell’iter per il tesseramento dei calciatori non italiani, il ragazzo sarà a disposizione di mister Alfonsi già da domenica 24 luglio.

Amin Lachir, attaccante olandese classe 2004, lo scorso anno in forza al Bracknell Town Fc, club inglese. In attesa del completamento dell’iter per il tesseramento dei calciatori non italiani, Lachir sarà a disposizione di mister Alfonsi già da domenica 24 luglio.