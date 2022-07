SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato, inviata dalla Questura di Ascoli Piceno e giunta in redazione il 22 luglio.

La Squadra Mobile della Questura e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ascoli Piceno, al termine di indagini congiunte relative a gravi rapine avvenute la scorsa estate sul lungomare sambenedettese ai danni di turisti, avevano eseguito due distinte misure cautelari a carico di due ventenni di origine magrebina.

I due reparti avevano comunque continuato a monitorare i due indagati, anche per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte loro dal Giudice. Uno dei due, incurante dei divieti derivanti dal suo stato di persona sottoposta agli arresti domiciliari e ad un contemporaneo obbligo di dimora con permanenza notturna, violava in più occasioni le predette misure cautelari, venendo addirittura arrestato in flagranza dai Carabinieri per il reato di evasione.

All’esito delle informative trasmesse a suo carico, il Gip di Ascoli Piceno, su richiesta della Procura della Repubblica, ha aggravato le misure preesistenti ordinando la custodia cautelare in carcere a suo carico, con esecuzione nella giornata di ieri dai due Uffici investigativi in piena sinergia.