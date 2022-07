L’estate continua! Guarda l’anteprima con Marta e Annalisa, poi corri in edicola e acquista Riviera Oggi Estate con tutti gli appuntamenti dal 23 al 29 luglio!

Al via i festeggiamenti per un evento atteso e importante per San Benedetto, la Festa della Madonna della Marina. Si parte il 23 luglio con gli stand gastronomici in Piazza Giorgini per poi proseguire, nei giorni successivi, con tanti appuntamenti civili e religiosi. La settimana sarà anche ricca di sport e divertimento con La Ragnoliade, la mini olimpiade per ragazzi organizzate dal quartiere Ragnola di San Benedetto.

Il 23 luglio, a Porto Recanati, appuntamento teatrale “Mamma Mia” con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Grande musica a San Benedetto con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, e al “NoSound Fest” di Servigliano, che ospiterà il 23 luglio Blanco e il 24 i Pinguini Tattici Nucleari.

Il 26 luglio al via le feste di Sant’Emidio e Sant’Anna ad Ascoli Piceno. Risate e divertimento il 29 luglio con “Cabaret Amore Mio” a Grottammare. E ancora sagre, spettacoli, mostre, mercati e tanto altro!