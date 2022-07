RENZI RENZI. Purtroppo per chi chiede alla proprietà della Sambenedettese Calcio la necessaria ed indispensabile trasparenza, il presidente Roberto Renzi continua a fare lo gnòrri (dalla Treccani: gnòrri s. m. [tratto da ignorare]. – Usato nella locuzione fare lo gnorri, fingere di non sapere, di non capire).

Ci fa o ci è? Secondo me ci fa, ma non solo. Continua a credere che il popolo sambenedettese ‘Ammocca tutto’, detto nel nostro dialetto. Fino a Serafino compreso magari sì, adesso non più e credo che questo suo atteggiamento lo pagherà a caro prezzo nella campagna abbonamenti.

Continua a coprirsi dietro alle nostre ironie (nei confronti di chi non è trasparente sono obbligatorie) “Mi hanno definito ‘Borgataro’, hanno chiamato la Samb ‘Renzese’ e così via, poi hanno smesso di farlo quando abbiamo vinto i play off”. Una difesa alla quale un qualsiasi giudice avrebbe risposto: “Vada al sodo”.

Visto che di una borgata di Roma è, e che chiamare la sua squadra Renzese potrebbe essere anche motivo di orgoglio, (Zobolettese, Fedelese, Gauccese ad esempio) mentre può diventare un termine antipatico se la gestione è buia quale resta tuttora la società A.S. Sambenedettese.

Quindi caro Roberto Renzi non continui a prenderci in giro: sa benissimo infatti che il problema non è che non è venuto a “Scienziati nel Pallone” ma che ancora non ha risposto a neanche una delle nostre domande.

Risposte che, glielo suggerimmo, poteva darle anche tramite altri giornali, è per noi importante infatti che non le debba conoscere Riviera Oggi ma tutta la cittadinanza.

È ancora in tempo. Delle tante domande gli ricordo quella ‘principe’: perché non ha fatto iscrivere la Samb in serie C per una cifra intorno ai 150 mila euro? Quindi potendolo fare comodamente, dopo averne tirati fuori molti di più.

Come ben si sa, infatti, la Figc (fatti non chiacchiere) non accettò un pagamento fatto in modo irregolare ma dandogli la possibilità di rimediare.

Voglio pensare che dietro ci siano motivazioni valide ma se non lo dice, evidentemente non lo sono. E la cosa fa sorgere brutti pensieri che soltanto spiegandoli alla città possono essere smentiti.

Si trattò di una strategia per non farsi iscrivere e quindi poter dare la colpa a Gravina & C?

Come si dice: pensar male…

Ma il vero problema è un altro e la storia rossoblu lo dice in maniera inequivocabile: la Samb, dopo il “tragico” 1993, ha disputato 12 campionati di serie D e ha vinto appena due volte. Indovinate con chi? Luciano Gaucci e Franco Fedeli. Paragonare Renzi con loro appare come un azzardo anzi, una bestemmia. Specialmente dopo che ha rivelato di essere solo. Scusate con Colucci che ieri, stranamente, era presente ma non ha detto una parola. Eppure gli era stato dato del desaparecido!

Altri? Luca Faccioli non mi risulta che se ne sia andato per impegni personali. Anzi ho la sensazione, quasi la certezza, che tornerebbe di corsa a San Benedetto del Tronto se la situazione fosse diversa da quella attuale. Fall, Tomas, Lisi, Knoflach, i migliori, se ne sono andati perché, secondo loro, la società rossoblu non dava loro le necessarie sicurezze. Tutto il resto è fumo.

PS Per la precisione la Samb ha vinto un campionato di serie D anche con il sambenedettese Pignotti presidente. La ‘piccola’ differenza fu che invece che l’anno dopo, invece di giocare in serie C, giocammo in Eccellenza.