SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tour cicloturistico guidato con accompagnatore organizzato dal Museo del Mare di San Benedetto del Tronto.

La partenza del tour “San Benedetto in bici” è prevista per domenica 24 luglio alle ore 21 dal Museo del Mare per proseguire all’area portuale e al Molo Sud e concludersi con la visita al Paese Alto e alla Pinacoteca del Mare, dove ci sarà una degustazione di birre artigianali. C’è anche la possibilità di noleggiare le biciclette al museo.

Il costo è di 16 euro.