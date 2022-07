ANCONA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 22 luglio, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

Nelle scorse settimane i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione

ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania, con il quale è stato disposto il sequestro e la

confisca di due immobili del valore complessivo di circa 300.000 euro ubicati nelle province di Fermo e di

Napoli, nella disponibilità di un soggetto di origini campane, già condannato in via definitiva a 7 anni e quattro

mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La predetta misura cautelare è stata richiesta dalla Procura Generale della Repubblica di Catania a seguito di

approfondite indagini patrimoniali svolte dai finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

di Ancona che, grazie alla analitica analisi di ogni singola transazione economica e finanziaria effettuata dal

soggetto e dal suo nucleo familiare, hanno permesso di scoprire l’esistenza di disponibilità economiche e

patrimoniali decisamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, presumibilmente frutto dei reati per i quali

lo stesso è stato condannato, individuando quindi i presupposti per richiedere e ottenere il citato provvedimento.

L’attuale legislazione antimafia, infatti, consente di poter richiedere la confisca dei beni o di qualsiasi altra utilità

di cui il condannato per gravi reati, tra cui appunto l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti, non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti

essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, qualora il valore di tali beni sia sproporzionato in

relazione alla capacità reddituale dichiarata.

La sinergia tra i finanzieri del Comando Provinciale di Ancona e la Procura Generale di Catania ha quindi

consentito la realizzazione di un impianto accusatorio totalmente condiviso dalla competente Sezione Penale

della Corte di Appello catanese, che ha disposto la confisca delle suddette unità immobiliari, un locale adibito a

negozio e un appartamento, che verranno assegnate all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per il loro reimpiego in finalità

istituzionali e di utilità sociale.

L’attività di servizio eseguita testimonia l’importanza dell’aggressione ai patrimoni illeciti affidata alla Guardia

di Finanza che mira, da un lato, a disarticolare le capacità operative dei soggetti responsabili di talune tipologie

di reato e, dall’altro, ad assicurare, attraverso il successivo utilizzo per fini pubblici dei beni confiscati, un

parziale risarcimento alla collettività dei danni prodotti dalle azioni criminali.