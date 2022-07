SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano i lavori di realizzazione del nuovo edificio in via Manara a San Benedetto nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile – Pruacs.

L’edificio, noto come “ex-mattatoio”, è stato completamente demolito e, al suo posto, sarà edificata una struttura che ospiterà quattordici alloggi di edilizia pubblica. I lavori, del costo di 1.850.000 euro, sono stati interamente finanziati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica-Erap Marche.

Dopo aver riportato l’area al livello del piano di posa delle fondazioni, con i canali e le vasche dell’ex-mattatoio di nuovo visibili, la ditta si prepara a realizzare le fondamenta ed è in attesa della fornitura dei materiali necessari che, come spesso accade in questo periodo, è rallentata dalle note difficoltà di approvvigionamento.

I tempi contrattuali di ultimazione dell’intervento sono stimati in circa 15 mesi.