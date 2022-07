SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb Beach Soccer centra la terza vittoria consecutiva in pochi giorni e parte alla grande nella Coppa Italia 2022.

I rossoblù battono 5-2 Genova nella giornata d’esordio a Lignano Sabbiadoro e si qualificano per i quarti di finale della prestigiosa competizione nazionale, in programma contro Viareggio venerdì 22 luglio alle ore 16 in diretta streaming su Eleven Sports e in differita Sky Sport.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare Costa-Miceli-Bernardo-Percia Montani-Eudin e proprio quest’ultimo diventa subito l’uomo della partita. Tripletta strepitosa e gara in discesa, nonostante l’acuto di Rossetti per i liguri.

Genova non molla e prova a rientrare in corsa con Ramello, ma la doppietta dell’altro fenomeno verdeoro Brendo Chagas chiude definitivamente i giochi sul 5-2 regalando ad Addarii e compagni il passaggio del turno.

“Sono soddisfatto, ma potevamo fare meglio – dichiara Di Lorenzo nel post match -. L’approccio però è stato sicuramente positivo, ora ci aspetta un’altra battaglia contro i nostri eterni rivali del Viareggio. In campionato abbiamo vinto noi, speriamo di ripeterci e continuare il cammino in Coppa Italia. La Samb deve puntare sempre al massimo”.