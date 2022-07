FERMO – Nella splendida cornice di Villa Vitali a Fermo è andato in scena il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Shakespeare nel parco”, organizzati da Proscenio Teatro. Protagonista era la scrittrice, giornalista, saggista, docente e studiosa di letteratura inglese Nadia Fusini, che ha tenuto una conferenza sulle figure femminili in Shakespeare dal titolo “Women in Love – Shakespeare e l’amore”, prendendo le mosse dal suo ultimo libro “Maestre d’amore – Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre” (Einaudi, 2021). L’abbiamo video intervistata.

Innanzitutto, abbiamo chiesto alla Professoressa Fusini perché le donne di Shakespeare sono moderne: “In queste figure femminili Shakespeare crea, inventa, quel tipo di donna che poi noi siamo diventate. All’epoca queste figure venivano rappresentate da maschi, però Shakespeare sa cogliere del femminile tante vibrazioni, intensità. Era un periodo di svolta, in quegli anni sul trono c’era una donna e questo non può non cambiare l’immagine del femminile in un paese, perché quella donna è il monarca. Elisabetta vuole essere chiamata re o monarca, non regina. Lei sa che il potere ha un’immagine maschile e la interpreta a modo suo”.

Oggi si parla di fluidità di gender, allora questo concetto non c’era, però torna spesso, sia nel teatro di Shakespeare, in cui le donne venivano portate in scena da uomini, sia in Virginia Woolf, che nel romanzo “Orlando” fa passare più volte il protagonista da un genere all’altro. Anche questi sono elementi di modernità? La risposta di Nadia Fusini: “Sì. Più che altro sono cose che ci aiutano a capire quanto la differenza di genere sia una costruzione mentale, culturale, e non un dato fisiologico“.

Ma se Virginia Woolf d’un tratto si presentasse davanti a Nadia Fusini? La studiosa ha replicato con un sorriso: “Sarei felicissima di vederla dopo averla letta, tradotta, studiata. La Woolf ci ha aiutata a liberarci delle vessazioni che sono frutto di un’ideologia patriarcale, è stata una figura importante. Era una donna che cercava la libertà, che andava a insegnare alle donne nelle scuole serali, perché lei in prima persona ha patito la mancanza di libertà”.

Infine, la Fusini ha accennato ai suoi progetti futuri: “Adesso sto costruendo una mostra che si terrà a Roma in autunno su Virginia Woolf e il gruppo di Bloomsbury, in cui si esporranno i ritratti di Virginia, i libri della Hogarth Press e tutto quello che ha prodotto il gruppo intorno alla Woolf. Si tratta di un omaggio alla grande lezione di libertà che lei ci ha dato“.