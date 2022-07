SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, venerdì 22 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Sandra Petrignani presenterà il libro “Le Signore della Scrittura” ( La Tartaruga). Converserà con l’autrice Romina Celani.

Sandra Petrignani è nata a Piacenza e vive nella campagna umbra fra Giove e Amelia. Ha collaborato e collabora alle pagine culturali di diverse testate giornalistiche. Nel 1987 l’esordio nella narrativa con “Navigazioni di Circe” (Theoria) cui seguirono, dallo stesso editore, i racconti “Poche storie” e “Vecchi“. Il suo secondo libro, “Il catalogo dei giocattoli“, è stato ristampato nel 2013 nei tascabili Beat della Neri Pozza, casa editrice con cui ha pubblicato i libri di viaggio “La scrittrice abita qui” (2002) e “Ultima India” (2006), il romanzo di fantasmi “Care presenze“, l’affresco della società letterario-artistica degli anni ’50-’60 “Addio a Roma” (2012), il romanzo ispirato alla vita di Marguerite Duras “Marguerite” (2014), il ritratto di Natalia Ginzburg “La corsara” (2017). È del 2009 l’autofiction “Dolorose considerazioni del cuore” (Nottetempo); con Laterza sono usciti “E in mezzo il fiume“. “A piedi nei due centri di Roma” (nel 2010), “Lessico femminile” (2019), “Leggere gli uomini” (2021).

Torna in libreria, in una nuova edizione riveduta e aggiornata, questo volume prezioso, di raro acume e di grande attualità che raccoglie le interviste vere e immaginarie alle signore della scrittura italiana: da Elsa Morante a Lalla Romano, da Paola Masino ad Anna Maria Ortese, a Fausta Cialente e a tante altre. Un’opera di grande valore che testimonia non solo il grande debito che abbiamo nei confronti delle scrittrici migliori del Novecento italiano, ma ne custodisce anche la peculiare esperienza di vita, di etica e di pensiero, mostrandocele in una prospettiva unica e irripetibile.