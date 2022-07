SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro colpo in entrata per i rossoblu, con Alfonsi che avrà un rinforzo over esperto in mezzo al campo. Dal Trastevere arriva il centrocampista Daniele Proia. Di seguito la nota del club.

“L’A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Daniele Proia. Il centrocampista, classe 1993, la scorsa stagione ha vestito la casacca del Trastevere con la quale ha realizzato 7 reti e 6 assist”.