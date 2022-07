FORCE – Il primo concerto proposto dai Musei Sistini, all’interno della rete museale, è in programma a Force, in piazza Marconi, venerdì 22 luglio, alle ore 19, in collaborazione con il comune e con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale.

Il concerto prevede la partecipazione dei tre attori Giulia Bellucci, Mauro Pierfederici e Alessio Messersì, di un ensemble formato da percussioni, arpa, flauto, corno (Giacomo Sebastianelli, Letizia Cerasa, Elena Solai, Luca Delpriori) e delle voci del Coro San Giovanni Battista di Senigallia.

Lo spettacolo musicale – teatrale ha per titolo “Il Vello d’Oro” con testi tratti da “Le Argonautiche” di Apollonio Rodio, accuratamente rielaborati dal professor Camillo Nardini, e con musiche del Maestro Roberta Silvestrini. La splendida cornice paesaggistica sui magnifici monti Sibillini, che ben si armonizza con la musica, fornirà il contesto ideale alla rappresentazione storico-mitologica, che si compone di diverse parti musicali che si alternano e si mescolano a parti recitate, musicali e danzate. Tutti i personaggi e le situazioni saranno sottolineate e accompagnate da un filo conduttore musicale, utilizzando una scrittura e degli effetti semplici ed immediati, volti a riprodurre gli antichi modelli sonori della civiltà della Grecia antica; a sottolineare ancora di più il contesto sarà proprio l’uso di strumenti come il flauto, il corno, l’arpa, le percussioni e le voci, che condurranno il pubblico nell’affascinante mondo del mito.

Dopo un breve proemio contenente l’invocazione ad Apollo e l’esposizione dell’antefatto, segue un secondo proemio con la tradizionale invocazione alla Musa ed il catalogo degli Argonauti. Il III libro è interamente incentrato sulla figura di Medea, che per amore, impiega le sue arti di maga e rende possibile la vittoria di Giasone, nel IV è descritto l’episodio della conquista del vello d’oro e del ritorno degli eroi.

L’ ingresso è gratuito.