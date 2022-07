GROTTAMMARE – Emozionante da far venire i brividi in alcuni momenti, nostalgico ma sempre attuale, in poche parole sono queste le emozioni che il numeroso pubblico, cinquecento persone circa, ha provato nella serata del 20 luglio all’Arena Parco Sisto V, ascoltando il sound e le parole delle canzoni di Francesco Guccini, riproposte abilmente dai suoi “Musici”.

Un connubbio di atmosfere pastello, il parco, la natura, la tranquillità e la musica che negli arrangiamenti proposti su alcune delle canzoni che di Guccini hanno fatto la storia, riempiono la serata. Il sindaco Enrico Piergallini in apertura ringrazia e onora la bellissima location: “Ho voluto fortemente portare qui nella nostra città I Musici, ho studiato in Emilia e spesso incontravo Guccini, amavo le sue canzoni e ci tenevo a portare qui ora che il maestro non calca più i palcoscenici, la sua musica attraverso chi lo ha accompagnato per una vita.”

Dopo le belle parole del sindaco, si inizia, Juan Carlos “Flaco” Biondini alla voce e chitarra, Vince Tempera alle tastiere, Antonio Marangolo al sassofono dove si esibisce in alcuni virtuosismi da applausi, Ellade Bandini alla batteria, con l’aggiunta del bravissimo e giovane Giacomo Marzi al basso.

Il maestro Vince Tempera che avevamo raggiunto per un’intervista prima del concerto, si esibisce al piano, ci aveva raccontato come questo progetto nacque e continua nel tempo per dare valore al patrimonio artistico del cantautore e alle sue canzoni riproposte senza sconvolgimenti.

Due ore di spettacolo dove tra le tante canzoni vengono riproposte dalle più romantiche: “Incontro”, “Vorrei”, “Autogrill” a “Osterie di fuori porta”, “Il vecchio e il bambino”, “Cyrano”, e un’arrangiamento eccezionale de “La locomotiva”; per terminare con la ever green “Dio è morto”, il pubblico ha applaudito ogni singolo pezzo elogiando l’emozione nel riascoltare le canzoni che hanno reso celebre Francesco Guccini.

Il gustoso “Intermezzo extravagante” con I Musici di Francesco Guccini è parte della rassegna “Sisto V e il suo tempo. Un ponte verso la modernità” promossa da Comune di Grottammare con il sostegno della Regione Marche e con la collaborazione di AMAT e delle associazioni locali.

VIDEO