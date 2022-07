A San Benedetto del Tronto, i Carabinieri della locale Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un 20enne residente in Riviera ma originario della Tunisia, poiché sorpreso fuori dalla propria abitazione in costanza di arresti domiciliari. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per il reato di evasione e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana a cui potrà fornire proprie giustificazioni in sede di interrogatorio di garanzia.