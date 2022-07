FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato nel Fermano due persone per non aver rispettato i provvedimenti del Tribunale, come riportato nella nota stampa giunta in redazione il 21 luglio dall’Arma.

Provvedimenti inevitabili dopo gli accertamenti compiuti dai carabinieri che hanno portato riscontri importanti.