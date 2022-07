POTENZA PICENA – Verrà inaugurata il 22 luglio, alle ore 20, presso l‘ex chiesa di Santa Caterina a Potenza Picena, la mostra “Parigi nel ‘900”, la prima nelle Marche che racconta la Parigi della “Belle Époque” attraverso una raccolta fotografica.

Patrocinata dal Rotary di Civitanova Marche e dal comune di Potenza Picena, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Montesanto, di cui è presidente Enzo Romagnoli, la Fondazione Anton Mario Filippetti, di cui ricorre il 70° anniversario dalla nascita, e da Map Communication, la mostra resterà aperta al pubblico dal 22 al 31 luglio, dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 20. Durante la visita sarà possibile ammirare anche il Trittico restaurato di Paolo Bontulli da Percanestro del 1507.

La mostra, inserita nelle celebrazioni del 70° anniversario della Fondazione Anton Mario Filippetti che, da ex Opera Pia a Fondazione, grazie al suo benefattore, si è contraddistinta per lo spirito e il sostegno al territorio, aiutando anche i soggetti meno abbienti nell’ambito scolastico, vuole essere una vera e propria raccolta storica di fotografie che presentano in modo inedito la Parigi della Belle Époque, oltre a includere l’esposizione di macchine fotografiche d’epoca della Kodak, uniche testimonianze presenti oggi in sole due collezioni al mondo, di cui una al Museo di Toronto.

Per informazioni e prenotazioni: 339 5940781