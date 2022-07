SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi non potrà allestire il Festival del Brodetto previsto per per i giorni 4/7 agosto prossimi. La decisione è stata presa all’indomani della votazione del Consiglio Comunale che ha bocciato la delibera di giunta che prevedeva un contributo indispensabile alla sua organizzazione.

Il Circolo dei Sambenedettesi prende atto della votazione dell’organismo decisionale cittadino, notizia venuta a conoscenza del circolo solo attraverso gli organi di informazione locale, nonostante il rapporto aperto e di collaborazione con l’Amministrazione fin dal febbraio scorso, quando il progetto fu presentato nei minimi dettagli.

“Mesi e mesi di lavoro dissolti in un verdetto che misconosce la portata culturale e turistica di un progetto costruito con l’impegno volontario di decine di persone – fanno sapere dal Circolo – Il Circolo dei Sambenedettesi non ha finalità di lucro e pertanto come associazione avrebbe gestito il contributo deciso dalla Giunta comunale solo per

l’organizzazione logistica, ovvero: stand, cucine e personale di cucina e servizio”.

Continuano poi dal Circolo: “Non rinunciamo alla nostra iniziativa sulla valorizzazione e promozione del brodetto sambenedettese, che nasce dal nostro legame storico con la città e la sua vocazione marinara. Nessun consiglio comunale ci impedirà di dare a San Benedetto e al suo piatto principe la massima visibilità regionale e nazionale, con o senza l’aiuto pubblico”.