SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 12, presso la sala stampa dello stadio Riviera delle Palme, si è tenuta una conferenza del presidente Roberto Renzi e del direttore sportivo Vittorio Cozzella.

Link alla diretta Facebook: https://www.facebook.com/rivieraoggi.it/videos/706612663744512

Roberto Renzi: “Avete scritto che ho litigato con Francesco Colucci ma non è vero, non esistono investitori. Io ho parlato con Di Giovanni dopo alcuni articoli usciti sulla stampa locale, mi sono sentito in dovere di chiamarlo dopo la sua uscita dal Notaresco. Mi ha detto che non sapeva se andare a L’Aquila o al Giulianova e io come battuta gli ho detto se volesse venire a San Benedetto. Ma come ribadito più e più volte le quote non sono in vendita. Con Brocco ho un bel rapporto e anche noi lo avremo come sponsor, non c’è altro. Mai avuto intenzione di vendere la Samb, non so nemmeno chi siano queste persone di cui avete parlato”.

Difficoltà all’iscrizione al campionato? “Nessuna difficoltà sulla documentazione presentata”.

Questione rimborsi: “Ribadisco che i rimborsi non sono mensili, io ho rispettato tutte le scadenze, anzi quelli che andavano pagati entro il 15 luglio li ho pagati anche con due settimane di anticipo. Il 30 giugno tutti hanno avuto bonifici istantanei”.

Però alcuni calciatori hanno fatto dichiarazioni pubbliche, come Tomas e Fall, contro di lei: “A voi risultano molte cose che sono senza fondamento, non ci sono state telefonate burrascose. Tomas ha fatto un post, non ho nemmeno il suo numero di telefono. Il calciatore mi ha chiesto una videochiamata per sistemare il contratto di quest’anno. Lui mi ha chiesto di arrivare in ritiro con 4 giorni di ritardo, io ho detto che avremmo sistemato lì il contratto di persona. Per una settimana non ho avuto più contatti con lui e di punto in bianco e uscita la firma col Lumezzane e mezz’ora dopo il post tanto discusso. Per quanto riguarda Fall, con lo staff e il ds ho chiesto chi andava riconfermato e chi no. In questa lista, stilata dalla parte tecnica, non c’era il nome di Ameth. Tutto qui, noi facciamo tutto alla luce del sole, al contrario di altri presidenti che sono stati qui in passato”.

Ricorso al Tar? “Parlerò con l’avvocato Di Cintio e prenderò una decisione, non mi sembra il caso di dirla prima a voi”.

Con Donati e Antonioli perchè si è arrivati all’ultimo momento sotto l’aspetto economico finanziario? “Sono scelte personali, la società non ha problemi economici”.

Progetti per l’anno prossimo? “Ne parlerà il Ds, io dico soltanto che l’anno scorso mi avete preso in giro per 6 mesi dopo che ho dichiarato l’obiettivo del primo posto, però poi nessuno ha speso una bella parola quando abbiamo vinto i play-off”.

Parola al diesse Cozzella: “E’ giusto fare chiarezza, dal momento in cui tutti l’anno scorso pensavano di poter fare la Serie C. Ma oggi dobbiamo mettere da parte quelli che sono stati gli screzi e dobbiamo lavorare dalla stessa parte per costruire qualcosa di importante e costruire una squadra vincente. Progetto Samb 2022/23? E’ chiaro che non lottiamo per arrivare secondi, faremo un campionato da prime posizioni, non perchè devo accontentare qualcuno ma perchè vogliamo superare quanto fatto l’anno scorso”.

Sui nuovi arrivi il Ds prosegue: “Da qui a domenica avremo delle new entry che verranno svelate, sicuramente non arriveranno tutti prima del ritiro, perchè alcuni ruoli vanno puntellati in corso d’opera vedendo i primi allenamenti. Una rosa non si fa con nomi e figurine, andare in ritiro con la squadra già fatta è un errore. Gli under saranno fondamentali, non nascondo che è una categoria che non conosco bene avendo fatto la Serie B. Con lo staff valuteremo i giovani migliori, compresi i portieri: ne prenderemo due under e uno over”.

La scelta di Alfonsi? “La prima cosa che ho chiesto appena sono arrivato è stata parlare con l’allenatore – prosegue Cozzella – Sante si è guadagnato la riconferma sul campo, è giovane ed umile, può dare ancora tanto a questa squadra. Mi assumo in toto la responsabilità dei ruoli che ho scelto dello staff tecnico, qualora non ci fossero i presupposti non avrò problemi a dimettermi. Addio di Knoflach? Un calciatore finchè non mette la firma non è sicuro di rimanere, ha avuto altre offerte ed è libero di andare dove vuole. Anche Tomas ha offeso tutti con quelle parole, sarebbe stato meglio averlo qui presente e spiegare quali erano i problemi. Io non ho firmato con la Sambenedettese, ho trovato un accordo col presidente qui di fianco a me basato sulla fiducia. E’ Tomas che non è stato professionale, non merita di avere questa maglia. Lisi? Cambia idea ogni tre per due tra Samb e offerte dalla Serie C, cose che ci stanno facendo perdere tempo. Qui resta chi ha voglia di restare e di lottare. La Samb non deve essere una seconda scelta”.

Calciomercato: “Pisano è un obiettivo. Proia e Emili stanno arrivando, nei prossimi giorni verranno stilati i dettagli. La questione Tomas ci porta a dover rimpiazzare un centrale, siamo orientati su Mazzei. Il mercato in entrata non è un problema, perchè abbiamo la fila di calciatori che vorrebbero giocare con la nostra maglia. Sono loro che si propongono a noi, poi li valuteremo in base al nostro progetto”.

Si passa alla questione Faccioli, su cui risponde il presidente: “Luca ha avuto dei carichi di lavoro con Infront che non gli permettevano di dare la disponibilità di cui avevamo bisogno, c’era massimo un giorno a settimana. Inoltre con Vittorio qui presente che è molto valido, non ho bisogno del doppio ruolo di diesse e dg. Anche mio figlio, che si è appena laureato, sarà parte integrante della società, avrà rapporti col mister e con lo staff”.

Per quanto riguarda i nostri inviti alla trasmissione Scienziati nel Pallone, il presidente risponde: “Mi è stato detto che sono un borgataro, non penso avrebbe senso venire in trasmissione, cosa dovrei dire. Quando eravamo terzultimi la definivate ‘renzese’ poi quando abbiamo vinto i play-off l’avete chiamata Sambenedettese”.

Sulla mancanza di trasparenza e le mancate risposte alle domande dei giornalisti: “Abbiamo lavorato a fari spenti per alcune questioni e abbiamo preferito lasciar parlare i fatti”.

Quale sarà il budget di quest’anno per la squadra? “Il budget è proporzionato all’obiettivo ambizioso di quest’anno – risponde il presidente – non mi auguro di fare il campionato dell’anno scorso, vincere i play-off non ha portato da nessuna parte”.

Settore giovanile? “Stiamo facendo fari stage – dichiara Renzi – oggi pomeriggio abbiamo un incontro coi nuovi responsabili, Claudio Forti e Massimiliano Zazzetta, il quartier generale sarà il campo Agraria, mentre la juniores si allenerà a Martinsicuro. Sarà il serbatoio di giovani che potrà alimentare la prima squadra”.

Questione stadio e convenzione: “Abbiamo dato disponibilità, quando uscirà il bando saremo presenti”.