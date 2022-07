FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 21 luglio, dalla Questura di Fermo.

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Rosa Romano con l’obbiettivo di mantenere costante l’attività di prevenzione sul territorio, riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini.

Le verifiche a tutto campo si sono svolte nel pomeriggio del 12 luglio e nelle sere di sabato e domenica ma anche nella notte tra i due in particolare i comuni di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Montegranaro e Fermo – Tre Archi di Fermo, quest’ultima area urbana, segnalata come teatro di episodi di illegalità di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano.

I controlli in argomento sono stati condotti dal Dirigente della Squadra Mobile Commissario Capo Maria Raffaella Abbate coadiuvato dal Sostituto Commissario Gaetano Ramini, con il concorso di diverse pattuglie della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e la Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio. Scopo dei controlli è stato quello di contrastare episodi di violenza in luoghi pubblici con specifico riguardo al possibile coinvolgimento anche di giovani minorenni e assembramenti di cittadini extracomunitari sempre più spesso coinvolti in reati di microcriminalità.

Particolare attenzione è stata riservata al comune di Montegranaro, dove visti i recenti fatti delittuosi ai danni di esercizi commerciali, si è reso necessario potenziare il controllo del territorio per contrastare la microcriminalità ed i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio come rapine e furti in abitazione, nonchè risse tra i giovani ed in generale quanto possa creare turbativa all’ordine e sicurezza pubblica.

Sono stati predisposti 62 posti di controllo; controllate quasi 900 persone; 650 veicoli controllati; 16 esercizi pubblici controllati. Nell’ambito del medesimo controllo del territorio sono state contestate 101 sanzioni al Codice della Strada e sono stati operati sette sequestri di autovettura per guida senza patente e veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa.

Nessuna tregua prevista per il weekend che è alle porte: infatti, ulteriori analoghe attività di controllo sono già state disposte dal Questore di Fermo con lo scopo di vigilare sul regolare svolgimento dei numerosi eventi in programma sia sulla costa fermana che nell’entroterra, i quali richiameranno la partecipazione di migliaia di persone. L’impegno della Polizia di Stato sarà sempre lo stesso, per il rispetto delle norme e per la tutela e la sicurezza dei cittadini e dei turisti che vogliono godere della meritata spensieratezza dopo un anno di sacrifici e limitazioni.