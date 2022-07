SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco al lavoro nella notte tra il 20 e 21 luglio.

A Porto d’Ascoli, vicino all’Ascoli-Mare, canneto in fiamme. Sul posto i pompieri per spegnere l’incendio ed evitare conseguenze peggiori e il propagarsi del rogo.

A San Benedetto, nei pressi di via Voltattorni, altro intervento dei pompieri per fiamme da un’abitazione. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti. Fortunatamente non ci sarebbero conseguenze a persone.