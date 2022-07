GROTTAMMARE – Altra riconferma in casa biancazzurra che ha ufficializzato il rinnovo del portiere Mattia Palanca. Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare la conferma del portiere Mattia Palanca, che guiderà la retroguardia biancoceleste per la quarta stagione consecutiva.

“Sono contento di essere rimasto a Grottammare – dichiara Mattia – È stata una scelta di cuore perché c’erano altre squadre che mi cercavano, ma ho deciso di rimanere dove mi sono trovato così bene in questi anni.

Per la nuova stagione mi aspetto un atteggiamento ben diverso, in primis da me stesso e da tutto il gruppo squadra, perché dobbiamo raggiungere l’obiettivo di puntare in alto sia nelle prestazioni che nei risultati”.