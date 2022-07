GROTTAMMARE -La programmazione di “Cinema in Giardino“, a cura del cinema Margherita di Cupra Marittima, comincia mercoledì 20 luglio a Grottammare, alle ore 21,20, con la graffiante commedia “Finale a Sorpresa – Official Competition”, una satira irriverente sul mondo del cinema e sulle vanità dei suoi protagonisti. La storia è incentrata sulla realizzazione di un film che vede coinvolti due attori molto diversi, il divo Félix Rivero, interpretato da Antonio Banderas, e l’intellettuale Iván Torres , impersonato da Oscar Martínez, diretti dalla stravagante, visionaria regista Lola Cuevas, interpretata da Penélope Cruz.

Giovedì 21 luglio e venerdì 22 luglio, invece, sempre a Grottammare sono in programma due attesissime novità: “Lightyear – La vera storia di Buzz” e “Elvis“. Lightyear, l’ultimo capolavoro della Pixar, racconta la vera storia di Buzz Lightyear, il celebre personaggio dell’universo Toy Story, che ha ispirato la creazione dell’omonimo giocattolo; “Elvis”, nella versione spettacolare diretta da Baz Luhrmann, narra l’ascesa e il mito della star attraverso il punto di vista del suo manager in un film scintillante, arricchito dalla strabordante interpretazione di Austin Butler, che veste in maniera straordinaria i panni di uno dei personaggi più iconici della storia mondiale.

Sabato 23 luglio la proiezione si sposta al Cinema Margherita di Cupra Marittima con il nuovo film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, “America Latina”, con protagonista Elio Germano, premiato per il miglior soggetto ai Nastri d’Argento.

La settimana si conclude domenica 24 luglio a Grottammare con uno dei film più intensi e personali dell’intera stagione cinematografica di quest’anno: il capolavoro di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di Dio”, premiato all’ultima Mostra del cinema di Venezia con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giura e con il premio Marcello Mastroianni, destinato ad attori e attrici emergenti, a Filippo Scotti. Il film ha anche ottenuto cinque David di Donatello e cinque Nastri d’Argento. Nel film Sorrentino ripercorre la sua storia familiare e ricostruisce la genesi del cammino che lo ha portato a diventare regista. Sullo sfondo, protagonista tanto quanto i personaggi, la Napoli degli anni ’80, in febbrile attesa dell’arrivo di Maradona.

La programmazione dal 20 al 24 luglio:

Mercoledì 20 luglio – GROTTAMMARE – FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION

di Mariano Cohn, Gastón Duprat (ES 2021,114′)

Giovedì 21 luglio -GROTTAMMARE – LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ (USA 2022,

100’)

Venerdì 22 luglio -GROTTAMMARE –ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

Sabato 23 luglio – CUPRA MARITTIMA – AMERICA LATINA di Damiano e Fabio

D’Innocenzo (ITA 2021,93′;)

Domenica 24 luglio -GROTTAMMARE – STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

(ITA 2021, 130) Gran Premio della giuria e Miglior Attore a Venezia 78

5 David di Donatello -5 Nastri D’Argento

Il costo del biglietto è di € 5,50 intero, 4,5 ridotto; abbonamento: 20 € per 5 spettacoli valido fino al 31 agosto.

Tutte le informazioni su www.cinemaingiardino.it