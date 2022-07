Buonissima la prima per la Rassegna “Notti Magiche” in una piazza Carducci a Grottammare affollatissima di tantissimi spettatori entusiasti e sorpresi dalle grandi e piccole magie del grande Mago Ares, alias Michele Orlandi. In un turbinio di emozioni, tra donne scomparse, colombe che apparivano dal nulla, fazzoletti che riempivano la scena di colori, Mago Ares ha reso felici grandi e piccini presenti.

A scaldare tutto il pubblico è stata la bravissima Chiara, che con una simpatica baby dance e un gioco di gruppo musicale che ha entusiasmato i tantissimi bambini presenti ma anche tutti i genitori ed il numerosissimo pubblico accorso all’evento, per una ripartenza estiva che così era stata pensata e proprio così è iniziata anche per Piazza Carducci, come ricordato dal Sindaco, Enrico Piergallini e dal Presidente dell’Associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi, finalmente, dopo 2 anni di fermo forzato dal Covid.

Per davvero una gran bella serata di magia, applausi e sorrisi… ce ne vorrebbero tante altre così, in questo periodo ancora così complicato! L’Associazione Lido degli Aranci, con il Patrocinio del Comune di Grottammare, sarà sempre pronta a proporle, infatti, vi da subito appuntamento alla prossima serata in piazza, sempre in quella Carducci, sempre ad ingresso gratuito con questa volta il format di “Cabaretour”, la Rassegna di Cabaret itinerante nelle piazze cittadine che vedrà salire sul palco Andrea Fratelli e Zio Tore.

Vincitore di Cabaret Amore mio! nel 2019 e di Italia’s Got Talent nel 2020, il ventriloquo più famoso d’Italia porterà in scena uno spettacolo veramente entusiasmante il 12 agosto alle ore 21.30.