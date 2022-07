SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di mercoledì 20 luglio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la nomina dei consiglieri comunali Lorenzo Marinangeli e Domenico Novelli quali rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione del Mercato Ittico all’Ingrosso e di Pietro Ricci, Flaviano Di Giosafat e Marco De Dominicis rispettivamente quali rappresentanti dei Produttori di Pesce Bianco, della Confcommercio e della Uil Marche, in sostituzione dei predecessori dimissionari;

– l’attribuzione della qualifica di “rilevanza locale” alla manifestazione fieristica “L’Antico e le Palme” edizione 2022;

– la concessione di un contributo di 500 euro all’associazione di volontariato “L’Amico Fedele” per l’organizzazione di iniziative di educazione ambientale e per gli interventi di sterilizzazione effettuati su colonie feline nel territorio cittadino;

– un atto d’indirizzo per la concessione in uso temporaneo di un ulteriore locale di proprietà del Comune, oltre a quello già concesso, in via Vittorio Veneto all’Asur – Area Vasta 5 per ospitare, per almeno i prossimi tre mesi e con possibilità di estensione della concessione, un hub vaccinale per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19;

– la rideterminazione del contributo assegnato all’Asd “Agraria Club” nel quadro dell’organizzazione delle iniziative per la Festa della Madonna della Marina 2022: nello specifico, a fronte dell’impossibilità dell’associazione di curare l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico in programma per il 31 luglio, il contributo è ridotto a € 25.000,00.