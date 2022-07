FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 luglio, dalla Questura di Fermo.

Il Questore di Fermo, al termine dell’Istruttoria curata dalla divisione anticrimine, ha emesso tre misure di Prevenzione del Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) di cui alla Legge 401/89 e successive modifiche, per episodi di violente aggressioni in occasione dell’incontro di calcio Fermana-Cesena del 27 marzo, tenutosi a Fermo presso lo stadio comunale “Bruno Recchioni” e valevole per il campionato nazionale di Lega Pro girone “b”, ai danni di una decisione arbitrale circa la marcatura della squadra ospite.

In particolare tre tifosi fermani assumevano atteggiamenti violenti nei confronti del guardalinee posizionato sotto la Tribuna. In ordine a questi fatti il giudice sportivo di serie “c” infliggeva alla società “Fermana Calcio” una multa di euro duemila per “fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza”, atti violenti commessi all’inizio del secondo tempo, dai suoi sostenitori occupanti la Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistenti nell’aver lanciato verso il secondo assistente arbitrale due bicchieri di plastica semipieni e una bottiglietta d’acqua.

Fatti caratterizzati da continuazione al punto che la condotta descritta ha causato il ritardato inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

I Daspo in argomento sono stati irrogati per il periodo di un anno e sono il risultato dello sforzo della Questura teso ad assicurare alle competizioni sportive una sempre maggiore sicurezza.