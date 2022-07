SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto della rassegna “Incontri con l’autore”, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Giovedì 21 luglio, alle ore 21,30, al Circolo Nautico, Massimo Poggini presenterà il libro “Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare”. Converserà con l’autore Sabrina Galli.

Massimo Poggini è nato a San Giustino (PG) nel 1955. Giornalista musicale di lungo corso, ha lavorato per ventotto anni nella redazione di “Max”. Per Rizzoli, ha pubblicato “Vasco. Una vita spericolata” (2008), “Liga. La biografia” (2009), “Pooh. I nostri anni senza fiato” (2009) e, con Maurizio Solieri, “Questa sera rock ’n’ roll” (2010).

In occasione dei dieci anni dalla morte del grande artista, autore di pagine indimenticabili della storia della musica italiana, questo libro illustrato racconta come una favola la vita di Lucio Dalla, attraverso molte delle sue più curiose e interessanti testimonianze e una moltitudine di fotografie, che ne ripercorrono l’avventura musicale e privata. Dall’infanzia al rapporto con mamma Iole, dai primi approcci con il palco alla passione per il jazz, dagli albori di una carriera non proprio spumeggiante ai primi Sanremo, via via verso gli anni Sessanta e Settanta e gli incontri cruciali con alcuni tra i suoi amici e collaboratori più fidati, dalla grande passione per il mare, Napoli e Bologna alla sua profonda spiritualità, intrecciata a un animo farsesco e giocherellone: Massimo Poggini, ci regala l’affresco di un Dalla geniale come pochi, eccentrico e sorprendente, senza dimenticare le sue canzoni immortali, delle quali ci svela i retroscena creativi e i significati più celati. Autrice della prefazione è Silvana Casato Mondella, che per trentacinque anni è stata ufficio stampa, e amica intima, dell’artista bolognese.