GROTTAMMARE – Scontro nella mattinata del 20 luglio in Riviera.

Incidente stradale sulla Statale 16 a Grottammare fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto il 118 per prestare le cure mediche al centauro, portato in ospedale per ulteriori accertamenti.