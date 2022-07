ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un evento di divulgazione scientifica sui serpenti della nostra regione è in programma a Roseto degli Abruzzi, organizzato dall’associazione rosetana “Il Guscio” e dalle guide del Borsacchio.

Domenica 24 luglio, alle ore 21,15, presso la pineta del Lido d’Abruzzo a Roseto degli Abruzzi, si svolgerà “La Notte dei Serpenti“. L’erpetologo Alessandro Paterna presenterà tutte le specie con le quali condividiamo il nostro territorio, spiegando come distinguerle e come comportarsi in caso di incontro con questi animali. Tra radicate credenze popolari e mito, ad aiutarlo in questo compito, oltre al materiale didattico e mediatico, ci saranno i serpenti del Museo Paleontologico e Centro Erpetologico Ophis di Teramo, che svolge attività di ricerca sull’erpetofauna autoctona e alloctona.

A seguito dell’evento, a ingresso gratuito, i partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata notturna lungo la riserva del Borsacchio a cura delle guide del Borsacchio.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1131635967676535/

Per informazioni: https://ophis7.wixsite.com/ophis1/allevamento