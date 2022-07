GROTTAMMARE – Sarà il Parco Arena Sisto V ad ospitare mercoledì 20 luglio il gustoso “Intermezzo extravagante” con I Musici di Francesco Guccini, all’interno della rassegna “Sisto V e il suo tempo. Un ponte verso la modernità” promossa da Comune di Grottammare con il sostegno della Regione Marche e con la collaborazione di AMAT e delle associazioni locali.

Juan Carlos Flaco Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera al pianoforte, Antonio Marangolo a sax, percussioni e tastiere e Ellade Bandini alla batteria, con l’aggiunta del bravissimo Giacomo Marzi al basso hanno non solo accompagnato ma collaborato creativamente a lungo con il cantautore emiliano durante tutta la sua lunga carriera.

Francesco Guccini non calca più i palcoscenici musicali dal 2012 e così i suoi “Musici”. Tempera, Marangolo, Bandini, Biondini e Marzi hanno deciso di riproporre i grandi successi e i brani che hanno reso il cantautore emiliano uno dei più importanti e noti della musica italiana, continuando ad emozionare il pubblico con le canzoni del poeta e raccontando aneddoti sulle esperienze vissute al suo fianco.

INTERVISTA A VINCE TEMPERA

Per raccontare l’evento abbiamo raggiunto il maestro Vince Tempera. Una vita dedicata alla musica, tastierista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra italiano che sarà al pianoforte ad accompagnare il concerto.

Famoso per essere stato autore o coautore di diverse sigle di cartoni animati degli anni settanta e ottanta, tra cui Ufo Robot, Goldrake e Anna dai capelli rossi, è attivo fin dagli anni settanta in band come The Pleasure Machine e Il Volo.

Proprio alla fine degli anni settanta inizia la collaborazione con Francesco Guccini e da allora fa parte dei suoi Musici accompagnandolo nei concerti dove, soprattutto alle tastiere, si esibisce anche in concerti mod jazz.

Quando ha incontrato per la prima volta Guccini e come è nata la vostra collaborazione?: “Erano gli anni ’70 mi ricordo ancora molto bene il primo giorno che ci siamo incontrati. La collaborazione è nata perchè mi avevano chiamato per lavorare con i Nomadi, Francesco al tempo scriveva le canzoni per la band e ci siamo conosciuti in modo curioso. Era d’estate, un agosto caldissimo, dovevo raggiungerli, presi il treno, ero a Modena e sulla banchina della stazione ad aspettarmi c’era lui ancora senza barba. Non avevo la patente e anche lui era senza macchina e mi disse che nemmeno lui aveva la patente (e ancora non l’abbiamo mai presa), allora chiamammo l’impresario dei Nomadi che ci venne a prendere e ci porto con il furgoncino nel posto in cui avremmo dovuto provare, era una stalla! Ci mettemmo a fare le prove insieme agli animali fù divertente e li abbiamo iniziato a scrivere “Giorno d’estate” .

Come nasce l’idea di creare questa band?: “Circa a metà del 2013, a seguito del precedente addio alla musica da parte di Francesco Guccini, abbiamo iniziato la collaborazione con il resto dei “Musici” con la voce di Danilo Sacco, per anni cantante dei Nomadi. Con Francesco siamo diventati amici e sono 50 anni che lo siamo poi lui ha smesso di cantare dal vivo e con gli altri abbiamo deciso di suonare per lui e portare avanti il suo verbo e il suo sound.”

Una vita dedicata alla musica, hai visto tanti cambiamenti, il tempo passa e negli ultimi anni i cambiamenti sono sempre più veloci ma le canzoni di Guccini in qualche modo sono sempre attuali: “Noi andiamo avanti a suonare, possono cambiare le mode e le abitudini, ma noi suoniamo in questo modo e non in modo differente, non abbiamo pensato mai di modificare le sue canzoni, lo facciamo per il pubblico sappiamo che chi viene ad ascoltarci vuole sentire le canzoni come sono e come se le ricorda, quando ci si innamora di un pezzo lo si vuole riascoltarlo così com’è.”

Biglietti di posto unico €15 in vendita su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket.

Inizio ore 21, info Comune di Grottammare ufficio cultura 0735 739 224.