MONTEPRANDONE – L’Antico Lavatoio è un piccolo angolo suggestivo nel cuore del borgo, immerso nella quiete del centro storico e con affaccio sulla vallata, è un luogo che emana un grande fascino legato alle tradizione e alla storia del popolo, inoltre fa da centro a un’affascinante panorama, suggerendo al visitatore di fermarsi per una piccola sosta.

Il 24 luglio 2022 (ore 19) si svolgerà in scena all’aperto uno spettacolo in costume, un incantesimo da vedere ed ascoltare una trama e intreccio di musica, danza e momenti di narrazione di vita popolare nella suggestiva cornice dell’antico lavatoio di Monteprandone.

La kermesse teatrale è itinerante lungo le vie del borgo per poi raggiungere il lavatoio, ed è promossa dal Comune di Monteprandone e l’associazione kronos turismo collettivo. Un modo originale per inquadrare la realtà architettonica mediante un piccolo teatro spostato all’aperto, in un contesto eccezionale che può meritarsi un nuovo punto di vista.

La compagnia teatrale rievocherà nella maestria teatrale l’uso e l’arte antica di lavare i panni nelle acque del lavatoio Monteprandonese commentando l’arte delle lavandaie di un tempo. Il lavaggio dei panni era un lavoro duro e faticoso per renderlo più leggero, le donne intorno ai lavatoi, si scambiavano confidenze e pettegolezzi, facevano scherzi e canti. La compagnia teatrale, composta da 6/7 elementi e dal cantante e accompagnatore musicale insieme ad eventuali partecipanti all’evento, rievocheranno l’uso e l’arte antica di lavare i panni nelle acque dei lavatoi pubblici con abbigliamento e strumenti della tradizione e intonando canzoni e nenie, proprio come facevano le lavandaie di un tempo.

Dunque uno spettacolo, musicalmente e coreograficamente godibile, come è godibile tutto quello che ci riallaccia alle tradizioni popolari del tempo passato, che altrimenti verrebbero annientate dall’odierna cultura globalizzata e artificiosa.

Canti e movimenti coreografici delle “lavandaie monteprandonesi” stimolanola memoria degli abitanti del borgo e non solo, riportandoli ai tempi della fanciullezza, quando il lavatoio pubblico e le lavandaie erano una realtà.

Il progetto è un’iniziativa proiettata al futuro che aiuterà qualitativamente e quantitativamente lo sviluppo turistico di Monteprandone aumentando i flussi turistici anche del territorio circostante. L’impegno dell’Ente Comunale e dell’Associazione Kronos Turismo Collettivo è quello di far rivivere questa parte di storia e vita del borgo a molti sconosciuta per mantenerla sempre viva nei ricordi sia di chi l’ha vissuta in modo diretto e sia di chi l’ha sentita solamente raccontare.

Come spesso accade l’arte segna i tempi che viviamo e anticipa i flussi e i desideri dell’umanità e sancisce il ritorno della memoria alla vita di un tempo e alla cultura del momento storico.