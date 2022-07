MONTEPRANDONE – Terzo ed ultimo incontro del Festival Noir Piceno 2022, organizzato dall’associazione “Alchimie d’Arte”. Presenteranno la serata Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, ed Enrica Consorti, Dirigente di Alchimie d’arte e responsabile e curatrice di Arte. Esporrà l’artista Italo Pulcini.

Sabato 23 luglio, alle ore 18,40, presso la nuova sala riunioni di Centobuchi, con il patrocinio del comune di Monteprandone, Giuseppe Talamonti presenterà il suo romanzo “La borsa del Duce”.

Chirurgo ospedaliero, Giuseppe Talamonti, dopo un periodo di perfezionamento all’estero, vive e lavora a Milano da oltre trent’anni. Per quattro anni è stato responsabile di sezione di una società scientifica di rilievo nazionale. Ha un passato da sportivo e dedica il suo tempo libero ai viaggi, alla lettura, alla musica e alla storia. E’ coautore di libri di testo per specializzandi in Medicina e ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, di cui alcune di carattere storico.

“La borsa del Duce” è una storia che trae origine da vicende realmente accadute alla fine della guerra, nei concitati momenti della cattura di Mussolini. Dopo alcune ricerche negli archivi, l’autore è venuto a conoscenza della storia di due partigiani, Luigi Canali (nome di battaglia Neri) e Giuseppina Tuissi (nome di battaglia Gianna), che parteciparono alla cattura di Mussolini e che scomparvero improvvisamente poco dopo, forse entrambi vittime di vendette trasversali. Le testimonianze dell’epoca riferiscono anche che, quando Mussolini fu catturato, aveva con sé una borsa di cuoio, da cui non avrebbe voluto assolutamente separarsi, ma che scomparve in circostanze misteriose e su cui nacquero infinite leggende, inclusa quella più famosa relativa al cosiddetto “Oro di Dongo”. Partendo da queste vicende, Giuseppe Talamonti ha costruito una storia che si svolge agli inizi del 2000, immaginando che si vengano a creare le condizioni per poter finalmente recuperare la borsa e il suo misterioso contenuto.

L’ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: su whatsapp o tel. 328 5546583