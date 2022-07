Furto a San Benedetto, un arresto. Ascoli, una denuncia per Alcol Test positivo

Ad Ascoli Piceno la pattuglia delle Volanti della Questura, ha denunciato per guida in stato di ebrezza un 63enne ascolano con il sequestro del motociclo. A San Benedetto gli agenti del reparto prevenzione crimine di Pescara, durante il transito in Viale Moretti, nei pressi dello chalet “Bacio dell’Onda”, hanno notato un individuo alquanto molesto che si muoveva tra le numerose persone presenti, il quale alla vista delle pattuglie si allontanava velocemente