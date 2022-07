SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso di un servizio di contrasto all’abusivismo commerciale svolto durante il mercato infrasettimanale di questa mattina, gli agenti in borghese della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza hanno recuperato questa mattina, martedì 19 luglio, 180 oggetti tra borse, borselli, scarpe e capi d’abbigliamento vari di noti marchi contraffatti che erano in esposizione all’interno dell’area mercatale di piazza Garibaldi. Tra gli oggetti in vendita anche altri articoli, come bigiotteria e oggetti decorativi di vario genere, divisi tra diverse bancarelle all’incrocio tra via Carducci e via Marsala. I venditori abusivi, colti in flagrante, sono scappati abbandonando la merce per confondersi tra i passanti e rendere così impossibile alle Forze dell’Ordine un inseguimento senza correre il rischio di mettere a repentaglio la sicurezza degli altri avventori.

Il personale delle Forze dell’Ordine ha quindi proceduto al sequestro penale dei capi contraffatti e alla segnalazione alla Procura della Repubblica.