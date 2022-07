FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno rintracciato e denunciato un 40enne del Nord Italia per truffa sul Web per la vendita di un cane.

Come riportato in una nota dell’Arma, giunta in redazione il 19 luglio, i militari hanno rintracciato il responsabile dopo i dovuti accertamenti partiti dalla segnalazione della vittima di frode, un cittadino fermano. Provvedimento inevitabile.