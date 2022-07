SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La compagnia teatrale “Artisti a Progetto“, in occasione della riapertura delle attività culturali, metterà in scena sabato 23 luglio, alle ore 21,30, presso la RSA San Giuseppe di San Benedetto del Tronto, lo spettacolo teatrale “Acapulco“.

Lo spettacolo, rivolto a tutti, rientra nella rassegna curata dalla dottoressa Rossi all’interno del parco della RSA e parla della fine della vita e di come i desideri e i sogni non abbiano età. Protagonista è una signora che cerca di volare ad Acapulco dopo essere finita in una cosiddetta “casa di riposo”. Un momento di incontro, come il teatro è e deve essere.