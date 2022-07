SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata presentata questa mattina, 19 luglio, presso l’Antico Caffè Soriano, la Festa della Madonna della Marina. L’edizione 2022, in programma da giovedì 21 a domenica 24 luglio, porterà a Piazza Giorgini cibo, musica e spettacoli.

«Quest’anno la festa è stata spostata per ragioni tecniche, anticipata rispetto ai festeggiamenti religiosi, che si terranno 30 e 31» – spiega Erminio Giudici, titolare dell’Antico Caffè Soriano e organizzatore dell’evento – «I festeggiamenti laici sono stati assegnati all’ass. Agraria, con Soriano e Event. Abbiamo preso in carica questa opportunità organizzandoci in poco tempo, meno di un mese, e l’idea era quella di fare una bella festa che elevasse il tono ed elevasse fuori dal coro facendo qualcosa di diverso».

«Non faremo una sagra, né street food festival – per quanto riguarda la parte gastronomica di cui mi occupo – abbiamo cercato di dare più valore alle eccellenze sambenedettesi, che abbiamo contattato e che riteniamo i 6 chef più innovativi e brillanti del panorama gastronomico locale. A questi chef abbiamo chiesto di preparare due piatti, come tapas, ognuno, i quali verranno venduti durante la festa: ci saranno vari tipi di ingredienti, tutti si sono espressi al massimo per quello che il costo finale poteva permettere. Tutte e due le tapas, per ogni chef saranno vendute a 5 o 10 euro a seconda degli ingredienti. Gli chef sono Umberto Bentivoglio del ristorante Harena, Simone Muscella di Solano e Crunch, Enrico Ficcadenti di due ristoranti, Chalet Ristorante Il Pinguino (Porto D’Ascoli) e Trattoria del Fulmine di Crema, Davide Camaioni del ristorante Posto Nuovo (Porto D’Ascoli), Marco Piattoni di CrudoLab e Simone Ventresca dell’Antico Caffè Soriano. Sono tutti giovani e brillanti nella cucina, ci sono anche chef che “profumano” di stella Michelin, c’è chi insegna come professore in scuole professionali: vere e proprie eccellenze della nouvelle vague della ristorazione sambenedettese.

In una situazione di festa, che si svolge in Piazza Giorgini intorno alla rotonda, abbiamo immaginato di fare un grande aperitivo in piazza, un grande show cooking che prevede il buon vino di Simone Capecci. Poi ci sarà un gin nato a San Benedetto del Tronto che è il Funky Gin di Maurizio Di Rella, e poi tutti i cocktail che verranno venduti in piazza. Il prezzo dei cocktail sarà di 8 euro.

Da un lato ci sarà il palco, dall’altro gli stand gastronomici: si parte giovedì 21, fino a domenica 24. La collaborazione dei ristoranti è stata fondamentale, ringrazio chi ha dato il suo apporto e speriamo che la festa sia bellissima. Abbiamo avuto qualche inghippo con i finanziamenti comunali (50000 euro, di cui 26000 per i fuochi) ma si è risolto tutto per il meglio, anche perché gli investimenti sono principalmente da parte nostra e il sindaco ci ha assicurato che la festa si svolgerà regolarmente: abbiamo alte aspettative, è una sfida che abbiamo lanciato anche per invogliare i più tradizionalisti ad assaggiare qualcosa di nuovo, e soprattutto fatto con materie prime di qualità».

La festa è organizzata da Sandro Simonetti di Event Srls., che ha svelato gli spettacoli in programma: «Siamo partiti dalle fontane danzanti, a grande richiesta, che allieteranno il pubblico sia giovedì che venerdì, a partire dalle 19 in Piazza Giorgini, con uno spettacolo ogni ora. Giovedì, invece, ci sarà uno spettacolo di cabaret con Emiliano Luccisano e il rapper sambenedettese J.And, e ci sarà anche uno spettacolo di flamenco. Venerdì, dalle ore 20, ci sarà Gianluca Impastato, poi lo spettacolo dell’UTES e la band On Air. Sabato sera ci sarà una serata anni Ottanta e Novanta, una vera e propria discoteca all’aperto, reduce da un grande successo a L’Aquila. Domenica sarà il turno de L’Isola delle Rose, vincitori del programma di Rai 1 “The Band”, show a cui ha partecipato anche la band picena N’ice Cream che si esibirà dopo di loro. Poi, intorno alla mezzanotte, ci sarà una spaghettata in piazza dove ogni chef preparerà un grande classico della pasta italiana: sei piatti per sei chef, che saranno distribuiti gratuitamente agli ospiti della festa. In Viale Buozzi saranno invece installati giochi da strada per bambini: è una festa per tutte le età».

Per informazioni, su Instagram c’è la pagina festamadonnadellamarina, ma il programma è accessibile tramite QR Code dal sito del comune, e da quello dell’Antico Caffè Soriano.