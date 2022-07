SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è stato solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che ha fatto assaporare al pubblico il ritmo incalzante della musica manouche, nata degli anni ’30 dalla tradizione dei nomadi gitani, fatta di improvvisazione, groove, chitarre squillanti e basse frequenze che entrano nelle vene.

E se l’obiettivo era far conoscere agli spettatori un genere apparentemente “di nicchia” come il gipsy, gli applausi scroscianti per gli Accordi Disaccordi presso il parco Wojtyla di San Benedetto del Tronto, lasciano intendere che lo scopo è stato pienamente raggiunto dagli organizzatori Sonia Infriccioli, giovane chitarrista sambenedettese che attualmente studia presso il conservatorio G.Verdi di Torino, Elio Giobbi, presidente dell’Asso Artisti dell’Adriatico, e l’associazione Arte Viva che ha patrocinato l’evento.

Il trio torinese, composto da Alessandro Di Virgilio alla chitarra solista, Dario Scopesi contrabbassista e Dario Berlucchi chitarrista ritmico (ma anche talentuoso narratore, nell’introdurre i brani con una breve ma coinvolgente spiegazione sulla loro origine) ha messo in mostra tutta la propria vena acustica e sperimentale sia attraverso gli standard jazzistici di Django Reinhardt, inventore e precursore del genere, sia attraverso i brani inediti degli ultimi due album (Accordi Disaccordi, 2017; Decanter 2021).

Il risultato è stato uno spettacolo accattivante e ricco di dinamica: si è infatti passati da pezzi come Rosarubra, dal ritmo deciso e assoli funambolici, a brani come Stay, con gli strumenti che sembravano sussurrare le note armoniose.

Sorpresa della serata, nella doppia veste di organizzatrice del festival e special guest, la talentuosa chitarrista sambenedettese Sonia Infriccioli, accolta calorosamente dal pubblico. L’intesa e la sua naturalezza durante i tre brani suonati col trio (Blues in Minor, Django’s Tiger e Dark Eyes in chiusura) facevano sembrare che la giovane artista fosse una componente abituale del gruppo jazz.

“I ringraziamenti vanno al Comune e l’Assessore alla Cultura Lina Lazzari per aver dato la possibilità a questa idea di prendere forma piano piano, e ringraziamo ancora una volta Elio Giobbi, presidente di Asso Artisti dell’Adriatico, per aver creduto sin dal primo momento a questo progetto, oltre all’associazione Arte Viva che l’ha patrocinato. Un grazie ai tre sponsor “Imac” e “Relax il vivere bene” ed “Eurocot” e un ringraziamento per la collaborazione e il sostegno anche all’ “Associazione Antoniana Eventi” e al Comitato di Quartiere Sant’Antonio. Infine, un grazie speciale anche a tutte le persone che con la loro professionalità e il loro interessamento hanno dato anche solo una piccola mano, dietro le quinte” – le parole di Dario Berlucchi a fine concerto.

Il viaggio alla scoperta del manouche, però, non finisce qui. Questa sera, martedì 19 luglio, è infatti in programma la seconda serata con il gruppo marchigiano dei Black Cat Manouche, che suoneranno alle ore 21.30 sempre presso il parco Wojtyla, con ingresso gratuito.