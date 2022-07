SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, lunedì 18 luglio, la seduta del Consiglio comunale con 16 punti all’ordine del giorno. Per visualizzare tutti i punti che verranno affrontati clicca qui; di seguito le fasi salienti del Consiglio.

ORE 19.59 – Inizia il Consiglio comunale a San Benedetto.

ORE 20.02 – Primo punto all’ordine del giorno: approvati i verbali relativi alle sedute del 12 e 28 maggio 2022.

ORE 20.03 – Secondo punto all’ordine del giorno: interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Annalisa Marchegiani e Paolo Canducci del gruppo consiliare “Europa Verde, Rinasci San Benedetto” a oggetto “Area via dell’Olmo – via Bixio”, facente parte di una zona interessata da un progetto di edilizia pubblica e sulla legittimità dei lavori in corso rispetto ai vincoli progettuali e ai regolamenti vigenti.