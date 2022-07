SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, lunedì 18 luglio, la seduta del Consiglio comunale con 16 punti all’ordine del giorno. Per visualizzare tutti i punti che verranno affrontati clicca qui; di seguito le fasi salienti del Consiglio.

ORE 19.59 – Inizia il Consiglio comunale a San Benedetto.

ORE 20.02 – Primo punto all’ordine del giorno: approvati i verbali relativi alle sedute del 12 e 28 maggio 2022.

ORE 20.03 – Secondo punto all’ordine del giorno: interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Annalisa Marchegiani e Paolo Canducci del gruppo consiliare “Europa Verde, Rinasci San Benedetto” a oggetto “Area via dell’Olmo – via Bixio”, facente parte di una zona interessata da un progetto di edilizia pubblica e sulla legittimità dei lavori in corso rispetto ai vincoli progettuali e ai regolamenti vigenti.

L’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli risponde all’interrogazione della consigliera Marchegiani: “Il comparto comprende due unità minime di intervento. Con la delibera di giunta del 15 maggio è stata approvata una variante; il 17 marzo il Comune ha inviato una Pec per l’adesione al programma Pruacs, con una missiva però priva di risposta da parte del privato. Dallo stato attuale, con verifiche effettuate dalla Polizia Municipale, non ci sono elementi sufficienti per la realizzazione di un parcheggio privato. L’area del sopralluogo è oggetto a lavori di pulizia e livellamenti dell’area. Al momento del sopralluogo i lavori erano in corso d’opera e, dalla descrizione, si rileva che le opere sono conformi a quelle programmate. Dal punto di vista urbanistico, un utilizzo dell’area non corrisponde a quanto previsto dalla scheda del progetto. Considerato che le opere sono in corso di realizzazione, sarà compito degli uffici preposti il controllo dei suddetti lavori”.

La consigliera Marchegiani replica: “Mi aspettavo una presa di posizione differente. Ritengo che, nell’interesse dei cittadini, occorre dire chiaramente che questa operazione così non si può fare. Il Paese Alto ha da sempre un grosso problema con i parcheggi. Non ci possiamo permettere il lusso di inserire un nuovo parcheggio privato in una zona storica. L’amministrazione non può limitarsi ad una risposta così semplice. Ci troviamo di fronte ad una evidenza. Dov’è la coerenza di questa amministrazione tra quello che avete promesso e quello che state facendo? Non stiamo andando nella direzione degli interessi dei cittadini”.

ORE 20.26 – Terzo punto all’ordine del giorno: interrogazione a iniziativa del consigliere Lorenzo Marinangeli sullo stato della manutenzione di alcune aree della Riserva Naturale Sentina che presentano criticità. “Guardando la nostra Riserva, c’è pochissima acqua nei 180 ettari. La zona è bella, ma andrebbe mantenuta molto meglio, anche relativamente alla vasta area ricoperta di erbacce che accasano cinghiali e lupi già avvistati da diversi cittadini”.

Tonino Capriotti, assessore alle politiche ambientali, risponde: “Da come lei ha spiegato, mi sembra che ci dobbiamo avvicinare più ad un luogo destinato che alla caccia che alla Riserva. Noi la definiamo situazione di protezione; il problema dell’acqua è serio, lo sappiamo, ma la soluzione non è così semplice perché occorrono studi approfonditi. La invito di andare in Regione per chiedere i finanziamenti necessari per questo investimento. L’auspicio è che ci sia un incremento delle disponibilità finanziarie”.

ORE 20.45 – Quarto punto all’ordine del giorno: interpellanza a iniziativa del consigliere Lorenzo Marinangeli sulla mancata convocazione della nuova Commissione del Mercato Ittico e sulle tempistiche di attivazione dell’organo. “Reintrodurre l’organo della Commissione di mercato è fondamentale. Ha un potere decisionale, non consultivo; mi sembrerebbe giusto riattivarlo per aiutare tutto l’apparato. Non si può aspettare fino a dicembre. Ci auguriamo che il prima possibile si possa tornare a lavorare in quella zona”.

ORE 20.50 – Quinto punto all’ordine del giorno: interrogazione della consigliera Bottiglieri relativa alla posizione dell’amministrazione comunale rispetto a diverse problematiche evidenziate dagli imprenditori del settore ittico e dalla marineria locale. Tra questi: l’erogazione di contributi irrisori da parte della Regione Marche contro il caro gasolio, il dragaggio del porto non ancora effettuato, lo stato dell’arte del nuovo piano del piano del porto, la manutenzione di diversi aree e servizi del porto. “Chiediamo che la misura del contributo da parte della Regione sia paritaria rispetto alle altre regioni. L’intervento non è più rimandabile – dichiara la Bottiglieri. La priorità deve essere assoluta. I pescatori rischiano la vita ogni volta che entrano ed escono dal porto. I marinai non devono essere lasciati da soli in un momento così drammatico”.

Prende la parola Bruno Gabrielli: “Riguardo il discorso del dragaggio, ho dati interessanti da parte del comandante della Capitaneria di Porto Marco Mancini. Secondo operazioni di caratterizzazione ambientale, l’esito delle attività di prelievo ha evidenziato come la maggior parte dei campioni analizzati siano riconducibili alla classe A, e solo alcuni alla classe B e C, con una componente sabbiosa di circa il 70%. È in corso la progettazione esecutiva dell’intervento di dragaggio nel porto di San Benedetto. Continueremo ad essere incessanti nel sollecitare l’Autorità di Sistema Portuale, augurandoci una risposta da tutte le cariche politiche. Sui 18,5 milioni stanziati per il nuovo piano del porto, vorremmo che il nostro porto avesse una sua caratterizzazione all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale. Stiamo lavorando anche per dare possibilità diversificate. Sul bando regionale, invece, l’iter amministrativo per la partecipazione è già iniziato ed entro la settimana prossima verranno portate in giunta le delibere del progetto. La pulizia dei cassonetti è sempre di competenza dell’Autorità di Sistema portuale; sarà nostra premura sollecitarli per sviluppare meglio questo servizio”.

ORE 21.10 – Richiesti e concessi dieci minuti di sospensione della seduta da parte del consigliere Fabrizio Capriotti per discutere in maggioranza un aspetto della delibera relativa al nono punto all’ordine del giorno sulla ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2022/2024.

ORE 21.23 – Riprende il Consiglio comunale del 18 luglio.

ORE 21.24 – Settimo punto all’ordine del giorno: verifica stato di attuazione dei programmi e approvazione documento unico di programmazione 2023/2025. L’assessore al bilancio Domenico Pellei: “Il Dup permette l’attività strategica di guida del nostro ente e costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. Oggi, con il Dup, emaniamo un atto importante, seppur esso sia in continuo aggiornamento. In questo documento sono inseriti tutti gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale. La programmazione risente della contingenza di carattere nazionale ed internazionale. Sarà inevitabile che nel bilancio di previsione giungeremo ad una nota di aggiornamento del Dup”.

Si apre la discussione sul settimo punto. Il consigliere Traini: “Apprezzo lo sforzo dell’assessore Pellei. Come ricordato, è previsto espressamente che l’attività del Comune sia portato a programmazione entro il 31 luglio. Il Dup è uno degli atti principali della programmazione politica dell’amministrazione. Nella proposta di delibera, però, non c’è nulla di programmatico, se non quanto di già programmato nel precedente documento. Se l’obiettivo è un semplice copia e incolla, abbiamo svilito la ratio della programmazione degli enti locali”. Paolo Canducci: “Il documento è debolissimo, non è chiara la vostra visione della città. Non si comprende la linea che intendete seguire in ambito turistico, commerciale e sul piano della sostenibilità. A distanza di dieci mesi, ancora non ho capito la direzione che questa amministrazione vuole dare alla città”. L’intervento del Sindaco Antonio Spazzafumo: “Mi aspetto opposizione su cose reali, non fantasiose. Questa amministrazione ha fatto scelte coraggiose, in accordo con gli esercenti del centro e del pubblico intrattenimento. Ho avuto complimenti dal Prefetto di Roma, Ancona e Fermo, con riconoscimenti soprattutto da chi fa turismo. L’amministrazione sta facendo le cose molto bene: portiamo a casa i risultati, poi parliamo. Abbiamo ridato vivacità a questa città. Ci aspettiamo un’opposizione costruttiva”.

ORE 22.10 – Dichiarazioni di voto sull’approvazione del documento unico di programmazione 2023/2025. Canducci: “L’opposizione è stata fatta in modo giusto e utile, segnalando i punti che non condivido. Non ho discusso di ciò che state facendo, ho parlato solo di indirizzo”.

ORE 22.23 – Si va alla votazione del documento unico di programmazione 2023/2025: 16 favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva. Votata anche l’immediata eseguibilità.

ORE 22.25 – Ottavo, nono e decimo punto all’ordine del giorno saranno discussi congiuntamente dall’assise (comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dal fondo rischi contenzioso; ratifica variazioni al bilancio di previsione 2022/2024; assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri, variazione al bilancio di previsione 2022/2024, riconoscimento debiti fuori bilancio). Pellei: “Le variazioni in totale sono di 3,7 milioni di euro, con ratifiche di 230 mila euro. Dopo una sospensione di cinque minuti, si va alla votazione per parti separate delle due ratifiche della delibera di giunta. Canducci: “Per me non si può emendare una delibera di giunta. Proporrei di rinviare il punto per non rischiare riguardo la legittimità”.

ORE 23.37 – Su richiesta di Giorgio De Vecchis, si applica l’articolo 152, votando per parti separate una delibera di giunta unica. Delibera di giunta numero 132 del 28 giugno sulla variazione al bilancio 2022/2024: 3 favorevoli, 16 contrari, 5 astenuti. Il consiglio respinge. Non passa il finanziamento per la lotta all’abusivismo in spiaggia: lo strappo in maggioranza si incentra sui 30 mila euro inseriti nelle variazioni di bilancio per la lotta contro i vu cumprà, somma maggiore rispetto ai 20 mila euro che l’amministrazione vuole stanziare per la vigilanza notturna sulla movida.

ORE 23.38 – Votazione del punto numero dieci (assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024. Riconoscimento debiti fuori bilancio). 16 favorevoli, 8 contrari, il Consiglio approva. Votata anche l’immediata eseguibilità.

ORE 23.42 – Undicesimo punto all’ordine del giorno: assemblea dei comuni soci della Ciip Spa del 29/06/2022 (1^ convocazione) – bilancio di esercizio al 31/12/2021; rinnovo cariche sociali – presa d’atto del consiglio comunale ai sensi dell’art 6 del “regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli enti locali soci e la societa Ciip Spa”. Bagalini: “Sono d’accordo con Giorgio De Vecchis quando sostiene che le risposte tecniche della Ciip siano lineari. Dal punto di vista politico ho alcune considerazioni, come la tempistica errata di questo consiglio comunale. La questione Ciip ha evidenziato le difficoltà di questa maggioranza con spaccature, rotture e porte che vengono sbattute”.

ORE 00.19 – Si va al voto sull’undicesimo punto all’ordine del giorno: 8 favorevoli, 13 contrari. Il consiglio respinge.

ORE 00.21 – Dodicesimo punto all’ordine del giorno: approvazione regolamento complesso della piccola pesca di San Benedetto del Tronto. La consigliera Marchegiani: “Questo percorso è stato lungo e accidentato, ma do atto all’amministrazione di aver emendato le plurime modifiche necessarie”.

ORE 00.31 – Votazione del regolamento per l’assegnazione dei box destinati alle attività connesse alla piccola pesca: 16 favorevoli, 5 astenuti, il Consiglio approva.

ORE 00.34 – Tredicesimo ed ultimo punto all’ordine del giorno: approvazione nuovo regolamento civiche benemerenze. “Un intervento necessario – dichiara Canducci – rispetto al fatto che in dieci anni ce n’erano state 5 mentre negli ultimi 3 mesi ben 2”.

ORE 00.41 – Votazione del tredicesimo punto: 21 voti favorevoli, all’unanimità il consiglio approva.

ORE 00.41 – Il presidente del Consiglio Comunale Eldo Fanini dichiara concluso il consiglio comunale.