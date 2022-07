SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, martedì 19 luglio, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra, Marilù Oliva presenterà il libro “L’Eneide di Didone“. Dialogherà con lei Filippo Massacci.

Marilù Oliva è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha scritto due thriller e numerosi romanzi di successo a sfondo giallo e noir, ha co-curato per Zanichelli un’antologia sui Promessi sposi e ha realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa, nell’ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero. Per Solferino, oltre a “L’Eneide di Didone“, ha pubblicato “L’Odissea raccontata da Penelope”, “Circe, Calipso e le altre”(2020), “Biancaneve nel Novecento”(2021), “Le sultane”(2021).

Il libro: Didone ha conquistato con l’astuzia sulle coste africane una terra per il suo popolo, i Fenici. Regina senza re, ha fondato Cartagine, l’ha cinta di mura, l’ha dotata di leggi. Ma è assediata dall’avidità dei capi nomadi, stanca delle quotidiane fatiche diplomatiche, preoccupata per il futuro e si sente sola. Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe di cui lei ha udito cantare le gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi storie d’amore, tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di Virgilio. Ma c’è una voce da cui non l’abbiamo mai sentita narrare: quella della protagonista, Didone stessa, donna forte e sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che sappiamo. Ma come sono andate davvero le cose? Qual è la versione al femminile dietro alla partenza di Enea da Cartagine e al suo viaggio verso la penisola italica, che portò alla fondazione di Roma? Meglio di chiunque altra lo sanno forse due dee, Giunone e Venere: l’una è la guida agguerrita di Didone, l’altra è l’amorevole protettrice di Enea. E un conflitto divino farà da sfondo a una sorprendente avventura umana sulle due sponde del Mediterraneo, che cambierà le sorti del mondo. Con audacia e talento, Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo, arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative e dimostrando ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne.