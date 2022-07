SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue comunicato ufficiale della A. S. Sambenedettese.

Recenti articoli di giornale pubblicati su testate locali fanno riferimento ad imminenti cessioni delle quote della società A.S. Sambenedettese s.r.l. o a trattative in corso o circostanze di questa natura.

A.S. Sambenedettese s.r.l. smentisce categoricamente tutte queste informazioni. Le quote della società non sono oggetto di nessuna trattativa di cessione. Nell’articolo odierno del Corriere Adriatico viene riportato che “L’advisor milanese, Leonardo Limatola, è stato contattato telefonicamente da un legale romano, per conto del presidente Roberto Renzi, per cercare di affidargli l’eventuale procura a vendere la Samb” cosa peraltro smentita, si legge sempre nell’articolo, anche dal diretto interessato.

Tuttavia, per evitare fraintendimenti di ogni genere, si precisa anche che l’unico studio legale di riferimento della A.S. Sambenedettese srl è lo studio DCF Sport legal, dell’avvocato Cesare Di Cintio. Si diffida quindi chiunque non sia collegato a DCF Sport Legal a parlare per conto di A.S. Sambenedettese in qualsiasi contesto, sportivo e non. La società, visto il continuo susseguirsi di informazioni false e destabilizzanti, si riserva il diritto di tutelarsi nelle sedi opportune.