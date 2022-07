SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con Daniele Romandini che, per la stagione 2022-23, ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Per Romandini, lo scorso anno vice di mister Epifani a Notaresco, si tratta di un ritorno in rossoblù avendo giá ricoperto il ruolo di allenatore dei giovanissimi della Samb, sia regionali che nazionali, nelle stagioni 2016-17 e 2017-18.

Così il club rossoblu in una nota diffusa sui propri canali ufficiali nel primo pomeriggio di oggi, 18 luglio.